Fenerbahçe'de Talisca operasyonu!

Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başladı.
ÖNCELİKLİ HEDEF GELİYOR
İlk transferi Levent Mercan ile yapan Fenerbahçe, asıl bombaları patlatmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, bir süredir peşinde olduğu Lazar Samardzic'i renklerine bağlama konusunda önemli mesafe kat etti.
Fenerbahçe Yönetimi'nin, kapıyı 25 milyon Euro'dan açan Udinese ile orta yolu bulmaya yakın olduğu kaydedildi. İki kulüp, 20 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında el sıkışmak üzere. Tadic ve Becao'nun da görüştüğü Samardzic'in de Kanarya'ya 'evet' dediği belirtildi.
GÖZLER ŞİMDİ TALISCA'DA
Fenerbahçe bir yandan da Talisca için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Al-Nassr, Brezilyalı oyuncuya kadroda düşünülmediğini iletti. Beşiktaş'ın da eski yıldızına ilgisi olduğu öğrenildi.
Suudi ekibinin, resmi teklifleri beklediği ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan Talisca'nın ayrılığı konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu belirtildi. Sambacı'nın hedefinin, Al-Nassr'daki maaşını alıp öyle ayrılmak olduğu öne sürüldü.
ÖNCELİKLİ HEDEF GELİYOR
İlk transferi Levent Mercan ile yapan Fenerbahçe, asıl bombaları patlatmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, bir süredir peşinde olduğu Lazar Samardzic'i renklerine bağlama konusunda önemli mesafe kat etti.
Fenerbahçe Yönetimi'nin, kapıyı 25 milyon Euro'dan açan Udinese ile orta yolu bulmaya yakın olduğu kaydedildi. İki kulüp, 20 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında el sıkışmak üzere. Tadic ve Becao'nun da görüştüğü Samardzic'in de Kanarya'ya 'evet' dediği belirtildi.
GÖZLER ŞİMDİ TALISCA'DA
Fenerbahçe bir yandan da Talisca için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Al-Nassr, Brezilyalı oyuncuya kadroda düşünülmediğini iletti. Beşiktaş'ın da eski yıldızına ilgisi olduğu öğrenildi.
Suudi ekibinin, resmi teklifleri beklediği ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan Talisca'nın ayrılığı konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu belirtildi. Sambacı'nın hedefinin, Al-Nassr'daki maaşını alıp öyle ayrılmak olduğu öne sürüldü.
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