Fenerbahçe'de Talisca operasyonu!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lazar Samardzic transferinde önemli görüşmeler yaparken, gözünü bir yandan da Anderson Talisca'ya çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Talisca operasyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2024 08:04
Son güncelleme 28 Haziran 2024 09:28
Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başladı.

ÖNCELİKLİ HEDEF GELİYOR

İlk transferi Levent Mercan ile yapan Fenerbahçe, asıl bombaları patlatmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, bir süredir peşinde olduğu Lazar Samardzic'i renklerine bağlama konusunda önemli mesafe kat etti.

Fenerbahçe Yönetimi'nin, kapıyı 25 milyon Euro'dan açan Udinese ile orta yolu bulmaya yakın olduğu kaydedildi. İki kulüp, 20 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında el sıkışmak üzere. Tadic ve Becao'nun da görüştüğü Samardzic'in de Kanarya'ya 'evet' dediği belirtildi.



GÖZLER ŞİMDİ TALISCA'DA

Fenerbahçe bir yandan da Talisca için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Al-Nassr, Brezilyalı oyuncuya kadroda düşünülmediğini iletti. Beşiktaş'ın da eski yıldızına ilgisi olduğu öğrenildi.

Suudi ekibinin, resmi teklifleri beklediği ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan Talisca'nın ayrılığı konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu belirtildi. Sambacı'nın hedefinin, Al-Nassr'daki maaşını alıp öyle ayrılmak olduğu öne sürüldü.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery