Fenerbahçe, yeni teknik direktörü resmen açıklanmasa da transfer için çalışıyor. Sarı-lacivertli ekip, Karagümrük maçında ön çapraz bağlarından sakatlanan ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Nazım Sangare'nin yerine sağ bek arıyor.



İlk hedef Antalyaspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Bünyamin Balcı. Antalya, sağ bek dışında sağ açık ve ön libero da oynayan oyuncu için 5 milyon euro istedi.



TAKAS PLANI



Bünyamin, Fenerbahçe'yi çok istese de Akdeniz ekibi 2025'e kadar sözleşmesi olan oyuncu için rakamı indirmiyor. Fenerbahçe de Ozan Tufan'ı takasta kullanmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde iki kulübün yetkilileri pazarlık için bir araya gelecek.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Ligde 34 maça çıkan Bünyamin, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.











