Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, bu sezon pozisyon yaratma anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı konumunda. Ancak Tadic'in servisleri, arkadaşları tarafından şu ana kadar çok fazla değerlendirilemedi.
Tecrübeli oyuncu son olarak Pendikspor mücadelesinde 4 şut pası verse de bunlar golle sonuçlanmadığı için hanesine asist yazdıramadı. Tadic, bu sezon 19 resmi maçın tamamında süre alırken, 6 kez ağları sarstı ve 4 golün hazırlayıcısı oldu.
Tecrübeli oyuncu son olarak Pendikspor mücadelesinde 4 şut pası verse de bunlar golle sonuçlanmadığı için hanesine asist yazdıramadı. Tadic, bu sezon 19 resmi maçın tamamında süre alırken, 6 kez ağları sarstı ve 4 golün hazırlayıcısı oldu.