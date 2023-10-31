Fenerbahçe'de Tadic'in asistlerini kaçırıyorlar

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in servisleri, arkadaşları tarafından şu ana kadar çok fazla değerlendirilemedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Tadic'in asistlerini kaçırıyorlar
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31 Ekim 2023 09:10
Son güncelleme 31 Ekim 2023 10:04
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, bu sezon pozisyon yaratma anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı konumunda. Ancak Tadic'in servisleri, arkadaşları tarafından şu ana kadar çok fazla değerlendirilemedi.



Tecrübeli oyuncu son olarak Pendikspor mücadelesinde 4 şut pası verse de bunlar golle sonuçlanmadığı için hanesine asist yazdıramadı. Tadic, bu sezon 19 resmi maçın tamamında süre alırken, 6 kez ağları sarstı ve 4 golün hazırlayıcısı oldu.  

 
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