Fenerbahçe'de Tadic'e yeni sözleşme!

Fenerbahçe, devre arasında Dusan Tadic'in sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatmak istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Tadic'e yeni sözleşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2024 09:57
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi.

Sarı lacivertli yönetim, Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini devre arasında uzatmayı planlıyor. Yönetim, Sırp futbolcuya 1+1 yıllık yeni mukavele önerecek.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı. Tadic, toplamda ise Fenerbahçe'de 73 maçta 22 gol, 23 asistlik performans ortaya koydu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery