Fenerbahçe'de bu sezon takım adına en çok yorulanlar arasında Dusan Tadic var...
34 yaşındaki oyuncu 22 maçta sahaya çıkarken performansı ile de alkış aldı.
Milli arada birçok isim dinlenirken Tadic ise milli görev nedeniyle temposuna ara vermedi.
İLK 11'DE OLMASI BEKLENİYOR
Sırbistan-Belçika maçında 67. dakikada oyuna giren Tadic, Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki Sırbistan- Bulgaristan maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
34 yaşındaki oyuncu 22 maçta sahaya çıkarken performansı ile de alkış aldı.
Milli arada birçok isim dinlenirken Tadic ise milli görev nedeniyle temposuna ara vermedi.
İLK 11'DE OLMASI BEKLENİYOR
Sırbistan-Belçika maçında 67. dakikada oyuna giren Tadic, Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki Sırbistan- Bulgaristan maçında ilk 11'de olması bekleniyor.