Fenerbahçe'de Tadic'e ara yok!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Milli arada Fenerbahçe'de birçok isim dinlenirken Dusan Tadic ise milli görev nedeniyle temposuna ara vermedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Tadic'e ara yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2023 08:00
Fenerbahçe'de bu sezon takım adına en çok yorulanlar arasında Dusan Tadic var...

34 yaşındaki oyuncu 22 maçta sahaya çıkarken performansı ile de alkış aldı.

Milli arada birçok isim dinlenirken Tadic ise milli görev nedeniyle temposuna ara vermedi.




İLK 11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Sırbistan-Belçika maçında 67. dakikada oyuna giren Tadic, Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki Sırbistan- Bulgaristan maçında ilk 11'de olması bekleniyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery