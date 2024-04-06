Fenerbahçe'de taçtan gol çalışılıyordu

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun golünden çok, İrfan Can Kahveci'nin top toplayıcı ile iletişimi ve atışı hemen kullanıp tecrübeli forveti pozisyona sokması daha çok konuşuldu.
Sarı-lacivertlilerin sezon başından itibaren üzerinde durduğu konulardan birinin bu olduğu ortaya çıkarken, özellikle bunu Dusan Tadic'in her zaman yaptığı ve takımın arkadaşlarını da bu konuda uyardığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin 4-2 galip geldiği Adana Demirspor maçında 2'nci gol öncesinde İrfan Can Kahveci'ye topu hızlıca veren top toplayıcı Mustafa Okkalı, Edin Dzeko'nun attığı golde katkıda bulunmuş oldu.
Pozisyonun golle bittiği için mutlu olduğunu ifade eden Fenerbahçe U14 Takımı oyuncusu Mustafa Okkalı, "Top taca çıktığında İrfan Abi bana koşuyordu zaten, Edin Dzeko da koşusunu yapıyordu. Ben top taca çıkar çıkmaz İrfan Abi'ye topu attım. İrfan Abi tacı kullandı. Dzeko da çok güzel bir gol attı. Çok mutlu oldum, çok sevindim" diye konuştu.
Sarı-lacivertlilerin sezon başından itibaren üzerinde durduğu konulardan birinin bu olduğu ortaya çıkarken, özellikle bunu Dusan Tadic'in her zaman yaptığı ve takımın arkadaşlarını da bu konuda uyardığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin 4-2 galip geldiği Adana Demirspor maçında 2'nci gol öncesinde İrfan Can Kahveci'ye topu hızlıca veren top toplayıcı Mustafa Okkalı, Edin Dzeko'nun attığı golde katkıda bulunmuş oldu.
Pozisyonun golle bittiği için mutlu olduğunu ifade eden Fenerbahçe U14 Takımı oyuncusu Mustafa Okkalı, "Top taca çıktığında İrfan Abi bana koşuyordu zaten, Edin Dzeko da koşusunu yapıyordu. Ben top taca çıkar çıkmaz İrfan Abi'ye topu attım. İrfan Abi tacı kullandı. Dzeko da çok güzel bir gol attı. Çok mutlu oldum, çok sevindim" diye konuştu.