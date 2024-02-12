Fenerbahçe'de Szymanski üzüntüsü

Fenerbahçe'de son haftaların formsuz ismi Sebastian Szymanski, Alanyaspor karşısında da etkisiz oyunuyla vasatın altında kalarak taraftarını üzdü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Szymanski üzüntüsü
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12 Şubat 2024 09:48
Fenerbahçe adına son haftaların etkisiz isimlerinden biri de Sebastian Szymanski idi.

Alanya karşısında teknik direktör İsmail Kartal tarafından yine 11'de sahaya sürülen yıldız oyuncudan beklenti de oldukça büyüktü. Ancak son haftalarda olduğu gibi başarılı oyuncunun performansı yine beklentilerin altına kalarak taraftarını üzdü. 

Başarılı oyuncu, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte çıktığı çıktığı son 5 lig karşılaşmasında gol katkısı yapamadı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

Bu sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Syzmanski 12 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. 

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