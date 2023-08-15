Fenerbahçe'de, Szymanski fırtınası

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski oynadığı maçlarda hem oyun olarak hem de skor katkısı yaparak fark yaratıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de, Szymanski fırtınası
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15 Ağustos 2023 09:18
Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Szymanski forma giydiği karşılaşmalarda hem oyun olarak hem de skor katkısı vererek fark yaratıyor.

SÜPER LİGE DE HIZLI BAŞLADI

Maribor ile oynanan ilk maçın ikinci yarısında oyuna giren ve 2 asist birden yaparak, 3-1 kazanılan karşılaşmaya damgasını vuran yeni transferlerden Sebastian Szymanski, Süper Lig macerasını da hızlı başladı. Szymanski, bu kez de Edin Dzeko'nun ikinci golünde asisti yaptı.

Polonyalı 10 numaranın an itibarıyla 1 golü ve 3 de asisti bulunuyor. 

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