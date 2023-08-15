Fenerbahçe'de, Szymanski fırtınası

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.
Szymanski forma giydiği karşılaşmalarda hem oyun olarak hem de skor katkısı vererek fark yaratıyor.
SÜPER LİGE DE HIZLI BAŞLADI
Maribor ile oynanan ilk maçın ikinci yarısında oyuna giren ve 2 asist birden yaparak, 3-1 kazanılan karşılaşmaya damgasını vuran yeni transferlerden Sebastian Szymanski, Süper Lig macerasını da hızlı başladı. Szymanski, bu kez de Edin Dzeko'nun ikinci golünde asisti yaptı.
Polonyalı 10 numaranın an itibarıyla 1 golü ve 3 de asisti bulunuyor.
Szymanski forma giydiği karşılaşmalarda hem oyun olarak hem de skor katkısı vererek fark yaratıyor.
SÜPER LİGE DE HIZLI BAŞLADI
Maribor ile oynanan ilk maçın ikinci yarısında oyuna giren ve 2 asist birden yaparak, 3-1 kazanılan karşılaşmaya damgasını vuran yeni transferlerden Sebastian Szymanski, Süper Lig macerasını da hızlı başladı. Szymanski, bu kez de Edin Dzeko'nun ikinci golünde asisti yaptı.
Polonyalı 10 numaranın an itibarıyla 1 golü ve 3 de asisti bulunuyor.