Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde transfer ettiği Polonyalı yıldız Szymanski, ilk haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni almıştı. Yıldız orta saha, son dönemdeki form grafiğiyle düşüşte olduğunu kanıtlıyor.
Polonyalı futbolcu, sezona harika başladı, 9'u gol, 7'si asist olmak üzere 16 skor katkısı verdi. Ancak Szymanski, son dönemde düşüşe geçti.
VASATI AŞAMADI
Trabzonspor maçında etkisiz kalan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 27 dakika süre aldığı Ludogorets maçında da bekleneni verememişti. Szymanski, 11'de görev yaptığı Adana Demir karşılaşmasında yine vasatı aşamadı. Polonyalı yıldız, 15 ikili mücadelenin 10'un kaybederken, 2 isabetli şutunda Ertaç'ı geçemedi, arkadaşlarına sadece 1 şut pası verebildi.
Polonyalı futbolcu, sezona harika başladı, 9'u gol, 7'si asist olmak üzere 16 skor katkısı verdi. Ancak Szymanski, son dönemde düşüşe geçti.
VASATI AŞAMADI
Trabzonspor maçında etkisiz kalan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 27 dakika süre aldığı Ludogorets maçında da bekleneni verememişti. Szymanski, 11'de görev yaptığı Adana Demir karşılaşmasında yine vasatı aşamadı. Polonyalı yıldız, 15 ikili mücadelenin 10'un kaybederken, 2 isabetli şutunda Ertaç'ı geçemedi, arkadaşlarına sadece 1 şut pası verebildi.