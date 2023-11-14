Fenerbahçe'de Szymanski düşüşe geçti!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Sebastian Szymansk, sezona harika başladı, 9'u gol, 7'si asist olmak üzere 16 skor katkısı verdi. Ancak Polonyalı yıldız son dönemde düşüşe geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Szymanski düşüşe geçti!
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14 Kasım 2023 09:42
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde transfer ettiği Polonyalı yıldız Szymanski, ilk haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni almıştı. Yıldız orta saha, son dönemdeki form grafiğiyle düşüşte olduğunu kanıtlıyor.

Polonyalı futbolcu, sezona harika başladı, 9'u gol, 7'si asist olmak üzere 16 skor katkısı verdi. Ancak Szymanski, son dönemde düşüşe geçti.

VASATI AŞAMADI

Trabzonspor maçında etkisiz kalan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 27 dakika süre aldığı Ludogorets maçında da bekleneni verememişti. Szymanski, 11'de görev yaptığı Adana Demir karşılaşmasında yine vasatı aşamadı. Polonyalı yıldız, 15 ikili mücadelenin 10'un kaybederken, 2 isabetli şutunda Ertaç'ı geçemedi, arkadaşlarına sadece 1 şut pası verebildi.  

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