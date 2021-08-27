Fenerbahçe'de Szalai yine işbaşındaydı

Fenerbahçe'nin vazgeçilmez ismi Attila Szalai, dün akşam da işbaşındaydı. Savunmanın solunda görev yapan Macar oyuncu, yaptığı bindirmelerle hücuma da destek verdi.
Rakibin az sayıdaki hücumlarında kritik müdahalelerde bulunan 23 yaşındaki savunmacı, tehlikeli sayılabilecek ortalarıyla da takım arkadaşlarını fırsat yarattı.
90 dakika sahada kalan Szalai, yüksek pas yüzdesiyle de dikkat çekti.
Rakibin az sayıdaki hücumlarında kritik müdahalelerde bulunan 23 yaşındaki savunmacı, tehlikeli sayılabilecek ortalarıyla da takım arkadaşlarını fırsat yarattı.
90 dakika sahada kalan Szalai, yüksek pas yüzdesiyle de dikkat çekti.