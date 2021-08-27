Fenerbahçe'de Szalai yine işbaşındaydı

Sarı-Lacivertliler'in beğenilen ismi Attila Szalai, dün akşam da işbaşındaydı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Szalai yine işbaşındaydı
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27 Ağustos 2021 10:20
Attila Szalai
Attila Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin vazgeçilmez ismi Attila Szalai, dün akşam da işbaşındaydı. Savunmanın solunda görev yapan Macar oyuncu, yaptığı bindirmelerle hücuma da destek verdi.

Rakibin az sayıdaki hücumlarında kritik müdahalelerde bulunan 23 yaşındaki savunmacı, tehlikeli sayılabilecek ortalarıyla da takım arkadaşlarını fırsat yarattı.

90 dakika sahada kalan Szalai, yüksek pas yüzdesiyle de dikkat çekti. 


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