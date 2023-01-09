Derbide savunmanın göbeğinde görev yapan Attila Szalai, Galatasaray karşısında bekleneni veremedi.
SADECE 2 TOP UZAKLAŞTIRABİLDİ
Sarı-kırmızılı hücumcularla girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kaybeden Macar yıldız, 5 hava topunun da 3'ünü kaybetti. Kötü bir oyun ortaya koyan Szalai, sadece 2 top uzaklaştırabildi.
SADECE 2 TOP UZAKLAŞTIRABİLDİ
Sarı-kırmızılı hücumcularla girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kaybeden Macar yıldız, 5 hava topunun da 3'ünü kaybetti. Kötü bir oyun ortaya koyan Szalai, sadece 2 top uzaklaştırabildi.