Fenerbahçe'de Szalai tel tel döküldü

Derbide savunmanın göbeğinde görev yapan Attila Szalai, Galatasaray karşısında beklentileri karşılayamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Szalai tel tel döküldü
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09 Ocak 2023 13:52
Attila Szalai
Attila Szalai
Fenerbahçe
Derbide savunmanın göbeğinde görev yapan Attila Szalai, Galatasaray karşısında bekleneni veremedi.

SADECE 2 TOP UZAKLAŞTIRABİLDİ

Sarı-kırmızılı hücumcularla girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kaybeden Macar yıldız, 5 hava topunun da 3'ünü kaybetti. Kötü bir oyun ortaya koyan Szalai, sadece 2 top uzaklaştırabildi. 

 
 

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