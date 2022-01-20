Fenerbahçe'de Szalai Sivasspor maçında yok

Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Attila Szalai, 23. dakikada gördüğü sarı kartın ardından gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Szalai Sivasspor maçında yok
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20 Ocak 2022 10:53
Attila Árpád Szalai
Attila Árpád Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Atilla Szalai, Altay mücadelesinde asıl mevkisi olan stoper yerine sol bekte sahne aldı.

23 yaşındaki genç futbolcu, 23. dakikada sarı kart gördü. Macar yıldız, gördüğü bu kartın ardından gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düştü. Szalai, ilk devrede sahada kalırken, ikinci devrenin başında ise yerine Nazım Sangare girdi. 

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