Fenerbahçe'de Szalai Sivasspor maçında yok

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Atilla Szalai, Altay mücadelesinde asıl mevkisi olan stoper yerine sol bekte sahne aldı.



23 yaşındaki genç futbolcu, 23. dakikada sarı kart gördü. Macar yıldız, gördüğü bu kartın ardından gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düştü. Szalai, ilk devrede sahada kalırken, ikinci devrenin başında ise yerine Nazım Sangare girdi.



