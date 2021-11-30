Fenerbahçe'de Szalai şaşkınlığı

Chelsea'ye satıldığı iddiaları ayyuka çıkan Macar stoper Szalai, Göztepe karşısında da yedek kaldı

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de Szalai şaşkınlığı
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30 Kasım 2021 11:51
Fenerbahçe'de Göztepe maçı için Vitor Pereira'nın tercih ettiği kadroda Tisserand'ın yokluğunda Attila Szalai'nin ilk 11'de oynatılmaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Macar stoper, taraftarın da takımın iskeletine ilk yerleştirdiği oyuncuydu. Ancak 23 yaşındaki oyuncu takımdan yediği neşterin ardından bir daha ilk 11 yüzü göremedi. Son olarak ligde 30 Ekim'de oynanan ve 2-1 kaybedilen Konya karşısında maça başlayan oyuncu, 1 aydır ilk 11 şansı bulamadı.

Adı İngiliz basını tarafından Chelsea ile anılan Szalai'nin yokluğu taraftarı da kızdırdı. Pereira bu tercihi hakkındaki soruya, "Serdar Aziz'in daha uygun olduğunu düşündüm. Szalai'ye de fırsat gelecektir" yanıtını verdi. 

 

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