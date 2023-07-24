Fenerbahçe'de Szalai resmen ayrılıyor

Macar savunma oyuncusuile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Attila Szalai, Bundesliga ekibi Hoffenheim ile sözleşme imzalamaya yakın.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bugün (pazartesi günü) gerçekleştirilecek sağlık kontrolünü sonrasında imza atacak olan Szalai'nin transferinden Fenerbahçe'nin kasasınabonservis bedeli girecek. Arda Güler'i 20 milyon euroya Real Madrid'e satan Kanarya bu sezon en yüksek ikinci satışına imza atacak.Başarılı savunmacı 2,5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 117 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Attila Szalai, Apollon Limasol'den 2,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınmıştı.