Fenerbahçe'de Szalai'nin son durumu

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı dostluk maçında sakatlanan Attila Szalai'nin son durumu belli oldu. Macar futbolcunun Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmayacağı ve sezonu kapatma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Szalai'nin son durumu
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21 Nisan 2022 08:13
Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Attila Szalai'nin son durumu belli oldu.

Macar futbolcu, Shakhtar mücadelesinin ikinci yarısında rakip oyuncuyla çarpışıp acı içerisinde yerde kalmıştı. Szalai, omzunu tutarak 67. dakikada sedyeyle kenara gelmişti. 23 yaşındaki savunmacının omzunun çıktığı tespit edildi ve hemen müdahale edilerek yerine takıldı.

Tedavisine başlanan Szalai, 22 Nisan Cuma günü oynanacak Rizespor mücadelesinin kadrosuna alınmayacak. Detaylı muayeneden geçirilecek olan yıldız futbolcunun sezonu kapatma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi. 

 

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