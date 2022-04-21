Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Attila Szalai'nin son durumu belli oldu.
Macar futbolcu, Shakhtar mücadelesinin ikinci yarısında rakip oyuncuyla çarpışıp acı içerisinde yerde kalmıştı. Szalai, omzunu tutarak 67. dakikada sedyeyle kenara gelmişti. 23 yaşındaki savunmacının omzunun çıktığı tespit edildi ve hemen müdahale edilerek yerine takıldı.
Tedavisine başlanan Szalai, 22 Nisan Cuma günü oynanacak Rizespor mücadelesinin kadrosuna alınmayacak. Detaylı muayeneden geçirilecek olan yıldız futbolcunun sezonu kapatma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.
Macar futbolcu, Shakhtar mücadelesinin ikinci yarısında rakip oyuncuyla çarpışıp acı içerisinde yerde kalmıştı. Szalai, omzunu tutarak 67. dakikada sedyeyle kenara gelmişti. 23 yaşındaki savunmacının omzunun çıktığı tespit edildi ve hemen müdahale edilerek yerine takıldı.
Tedavisine başlanan Szalai, 22 Nisan Cuma günü oynanacak Rizespor mücadelesinin kadrosuna alınmayacak. Detaylı muayeneden geçirilecek olan yıldız futbolcunun sezonu kapatma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.