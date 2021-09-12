Fenerbahçe'de Szalai kulübede

Fenerbahçe'de savunmanın kilit isimlerinden Attila Szalai, Sivasspor karşılaşmasında yedek kaldı.Teknik direktör Vitor Pereira, sakatlığı bulunmayan Szalai'yi kulübeye alırken, yorgunluk nedeniyle böyle bir kararı olduğunu söyledi. Pereira, Szalai yerine Serdar Aziz'e forma verdi.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Pereira, "Mili takım arasında gençlerle çalışmak zorunda kaldık. Yeni transferler de aramıza katıldı. Dün ilk defa bütün takım antrenman yapma imkanımız oldu. Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor. Valencia da keza öyle. Valencia çok uzun bir yolculukla çıkıp dün buraya vardı." dedi.23 yaşındaki Szalai, Macaristan Milli Takımı formasıyla 2 Eylül'de İngiltere, 5 Eylül'de Arnavutluk, 8 Eylül'de Andorra maçlarında 270 dakika forma giymişti.