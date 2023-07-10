Fenerbahçe'de Szalai gidiyor, Merih geliyor

Kim'i 18 milyon euro'ya Napoli'ye satan Fenerbahçe, Attila Szalai'yi de 14 milyon euro ve bonuslar karşılığı Union Berlin'e gönderiyor. Fenerbahçe, Merih Demiral'ı kadroya katmaya hazırlanıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Szalai gidiyor, Merih geliyor
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10 Temmuz 2023 08:18
Son yıllarda sattığı yüksek bedelli oyuncularla gündeme gelen Fenerbahçe, yeni bir ihracın eşiğinde...

Önceki sezon savunmasının göbeğinden Kim Min-Jae'yi, İtalyan ekibi Napoli'ye 18 milyon euro'ya gönderen sarı lacivertliler, Güney Korelinin partneri olan Macar stoperi Attila Szalai'yi de 14 milyon euro ve bonuslar karşılığı Bundesliga ekibi Union Berlin'e satmak üzere...

Alman ekibinin Szalai için teklifi 12'den 14 milyon euro ve bonuslara yükselttiği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal da "Ondan daha iyisini alacaksanız gönderin" deyince sarı lacivertli yönetim Almanlara "Tamam" dedi.

ŞARTLARI ZORLUYORLAR

Alman basınından Kicker, kısa sürede bu transferin resmiyete döküleceğini yazdı. Szalai'yi Union Berlin'in yanı sıra Hoffenheim ile Fransız ekibi Nice de istiyordu.

MERİH DEMİRAL'A ÇAĞRI: "EVİNE DÖN"

Fenerbahçe, savunmasındaki gediği bir başka yıldızla gidermek hedefinde. Altyapıdan yetişen Merih Demiral'a "Evine geri dön" çağrısı yapan sarı lacivertliler Atalanta'ya da 14 milyon avro teklif etti.

Merih için 20 milyon avro beklentisinde olan İtalyan ekibinin teklifin yükselmesi hâlinde buna sıcak bakacağı ifade edildi. Fenerbahçe, millî yıldız için şartları zorlayıp transferi bitirmek istiyor. 

 
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