Fenerbahçe'de Szalai'den büyük hata

Fenerbahçe'de Attila Szalai, İstanbulspor karşılaşmasında büyük bir hata yaptı. İstanbulspor, Jetmir Topalli ile golü buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Szalai'den büyük hata
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30 Ekim 2022 21:18
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, İstanbulspor karşılaşmasında büyük bir hataya imza attı.

Szalai, 47. dakikada kalecisi Altay'a geri pas vermek istedi ancak bu top kısa kaldı.

Szalai'nin hatasını iyi takip eden İstanbulsporlu Jetmir Topali, kaleci Altay'dan da sıyrılarak topu filelere gönderdi.

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