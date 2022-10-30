Fenerbahçe'de Szalai'den büyük hata

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, İstanbulspor karşılaşmasında büyük bir hataya imza attı.
Szalai, 47. dakikada kalecisi Altay'a geri pas vermek istedi ancak bu top kısa kaldı.
Szalai'nin hatasını iyi takip eden İstanbulsporlu Jetmir Topali, kaleci Altay'dan da sıyrılarak topu filelere gönderdi.
Szalai, 47. dakikada kalecisi Altay'a geri pas vermek istedi ancak bu top kısa kaldı.
Szalai'nin hatasını iyi takip eden İstanbulsporlu Jetmir Topali, kaleci Altay'dan da sıyrılarak topu filelere gönderdi.
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