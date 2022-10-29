Fenerbahçe'de sürpriz Miha Zajc gelişmesi

Fenerbahçe, Sloven futbolcusu Miha Zajc'ın sözleşmesini uzatmak için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sürpriz Miha Zajc gelişmesi
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29 Ekim 2022 12:25
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de, Rennes maçında harika bir frikik golüne imza atan Miha Zajc'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Jorge Jesus'la pek de yıldızı barışmayan ve yeni kontrat için masaya oturmayan yıldız futbolcu için Sarı Lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenilirken, Başkan Ali Koç'un 28 yaşındaki Sloven oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği bildirildi. Zajc'ın menajerinin Dünya Kupası için verilecek aranın başlangıcı olan 12 Kasım'dan sonra İstanbul'a geleceği belirtildi.

Anlaşmanın sağlanması durumunda Fenerbançe, Miha Zajc ile 2 yıllık sözleşme yenileyecek.

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