Fenerbahçe'de sürpriz Miguel Crespo gelişmesi

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı öne sürülen Miguel Crespo'ya yeni sözleşme teklif edilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sürpriz Miguel Crespo gelişmesi
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02 Eylül 2023 19:56
Son güncelleme 02 Eylül 2023 20:21
Fenerbahçe'de takımın Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'nun geleceğine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılacağı öne sürülen Miguel Crespo'ya yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

Portekizli yıldızın temsilcisinin İstanbul'a davet edildiği ve sözleşme görüşmelerinin süreceği ortaya çıktı.

KADROYA ALINDI

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna alınan Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.



TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Fenerbahçe'nin onayıyla Cadiz, Genoa, Sunderland gibi takımlarla görüşmelerde bulunan Miguel Crespo'nun menajeri, bu görüşmelerden sonuç alamamıştı.

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.



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