Fenerbahçe'de sürpriz Miguel Crespo gelişmesi

Fenerbahçe'de takımın Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'nun geleceğine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılacağı öne sürülen Miguel Crespo'ya yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.
Portekizli yıldızın temsilcisinin İstanbul'a davet edildiği ve sözleşme görüşmelerinin süreceği ortaya çıktı.
KADROYA ALINDI
Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna alınan Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI
Fenerbahçe'nin onayıyla Cadiz, Genoa, Sunderland gibi takımlarla görüşmelerde bulunan Miguel Crespo'nun menajeri, bu görüşmelerden sonuç alamamıştı.
26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.
Fenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılacağı öne sürülen Miguel Crespo'ya yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.
Portekizli yıldızın temsilcisinin İstanbul'a davet edildiği ve sözleşme görüşmelerinin süreceği ortaya çıktı.
KADROYA ALINDI
Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna alınan Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI
Fenerbahçe'nin onayıyla Cadiz, Genoa, Sunderland gibi takımlarla görüşmelerde bulunan Miguel Crespo'nun menajeri, bu görüşmelerden sonuç alamamıştı.
26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.