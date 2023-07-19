Fenerbahçe'de sürpriz Lincoln kararı!

Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yabancı kontenjanı problemiyle karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler bu problemin üstesinden Lincoln Henrique ile gelebilir. Fenerbahçe, sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir.
BÜYÜK BEKLENTİLERLE GELMİŞTİ
Fenerbahçe 2022'nin yazında Lincoln Henrique'yi Santa Clara'dan 3.5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezona iyi başlayan Brezilyalı oyuncu, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sahalardan uzak kaldı.
SÜRPRİZ BİR KARAR ÇIKABİLİR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, yabancı kontenjanı problemini çözmek için, sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer almıştı. Toplam 2063 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 8 asistle skora etki etmişti.
Sarı-lacivertliler bu problemin üstesinden Lincoln Henrique ile gelebilir. Fenerbahçe, sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir.
BÜYÜK BEKLENTİLERLE GELMİŞTİ
Fenerbahçe 2022'nin yazında Lincoln Henrique'yi Santa Clara'dan 3.5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezona iyi başlayan Brezilyalı oyuncu, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sahalardan uzak kaldı.
SÜRPRİZ BİR KARAR ÇIKABİLİR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, yabancı kontenjanı problemini çözmek için, sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer almıştı. Toplam 2063 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 8 asistle skora etki etmişti.