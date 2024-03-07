Fenerbahçe'de sürpriz karar!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Union Saint-Gilloise karşısında yedek kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sürpriz karar!
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07 Mart 2024 21:54
Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sürpriz bir karar geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakat ve cezalı olmadığı durumlarda 11'de tercih ettiği Ferdi Kadıoğlu'na Belçika deplasmanında 11'de forma vermedi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen ve Hatayspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Fred ise Union Saint-Gilloise karşısında 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde:




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