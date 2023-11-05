Fenerbahçe'de Süper Kupa kararı!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanması yönündeki önergeyi kabul etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Süper Kupa kararı!
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05 Kasım 2023 14:48
Son güncelleme 05 Kasım 2023 15:09
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verildi.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda divan kuruluna verilen önergede, "Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa Finali'nin, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'nin tarihine, şan ve şerefine bağdaşmayacağından, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanmasının kabulünün Yüksek Divan Kurulunun oylarına sunulmasını teklif ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Alınan bu karar, Fenerbahçe Yönetimi'ne bildirilecek ve yönetim değerlendirmeye alacak.

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