Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Willyan Rocha

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi stoper hattına Alexander Djiku ve Rodrigo Becao eklemelerini yaptı. Becao ve Djiku transferlerine rağmen Fenerbahçe'nin bu bölge için bir ismi daha gündemine aldığı belirtiliyor: Willyan Rocha.
SÜRPRİZ ROCHA İDDİASI
Kanarya, CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha'nın peşine düştü. Brezilyalı stoper için sarı-lacivertli yönetim girişimlere başladı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da Rocha ile ilgilenmişti.
WILLYAN ROCHA KİMDİR?
Kariyeri boyunca Flamengo, Gremio, Votuporanguense, Cova Piedade, Portimonense ve CSKA Moskova kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki 1.91'lik stoper Brezilyalı stoper Willyan Rocha, toplam 170 maçta 14 gol 11 asist kaydetti. Willyan Rocha, sağ ayağını kullanıyor.
SÜRPRİZ ROCHA İDDİASI
Kanarya, CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha'nın peşine düştü. Brezilyalı stoper için sarı-lacivertli yönetim girişimlere başladı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da Rocha ile ilgilenmişti.
WILLYAN ROCHA KİMDİR?
Kariyeri boyunca Flamengo, Gremio, Votuporanguense, Cova Piedade, Portimonense ve CSKA Moskova kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki 1.91'lik stoper Brezilyalı stoper Willyan Rocha, toplam 170 maçta 14 gol 11 asist kaydetti. Willyan Rocha, sağ ayağını kullanıyor.