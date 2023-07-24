Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Willyan Rocha

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper takviyesi için Willyan Rocha'yı gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Willyan Rocha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2023 09:34
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 09:37
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi stoper hattına Alexander Djiku ve Rodrigo Becao eklemelerini yaptı. Becao ve Djiku transferlerine rağmen Fenerbahçe'nin bu bölge için bir ismi daha gündemine aldığı belirtiliyor: Willyan Rocha.

SÜRPRİZ ROCHA İDDİASI

Kanarya, CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha'nın peşine düştü. Brezilyalı stoper için sarı-lacivertli yönetim girişimlere başladı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da Rocha ile ilgilenmişti.

WILLYAN ROCHA KİMDİR?

Kariyeri boyunca Flamengo, Gremio, Votuporanguense, Cova Piedade, Portimonense ve CSKA Moskova kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki 1.91'lik stoper Brezilyalı stoper Willyan Rocha, toplam 170 maçta 14 gol 11 asist kaydetti. Willyan Rocha, sağ ayağını kullanıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery