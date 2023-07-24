Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Willyan Rocha

, yeni sezon öncesihattınaveeklemelerini yaptı. Becao ve Djikurağmen Fenerbahçe'nin bu bölge için bir ismi daha gündemine aldığı belirtiliyor:Kanarya, CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha'nın peşine düştü. Brezilyalı stoper için sarı-lacivertli yönetim girişimlere başladı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da Rocha ile ilgilenmişti.Kariyeri boyunca Flamengo, Gremio, Votuporanguense, Cova Piedade, Portimonense ve CSKA Moskova kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki 1.91'lik stoper Brezilyalı stoper Willyan Rocha, toplam 170 maçta 14 gol 11 asist kaydetti. Willyan Rocha, sağ ayağını kullanıyor.