Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim

Fenerbahçe, 19'da 19 yaparak muhteşem serisini devam ettiriyor. Ancak son haftalarda peş peşe yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu.
Zorlu fikstür öncesi özellikle savunmada yaşanan sıkıntılar, İsmail Kartal'ın elini zayıflattı. Ancak tecrübeli hoca çareyi buldu ve 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko.
CENGİZ ÜNDER GÖREVE HAZIR
Sezon başında 15 milyon Euro'ya transfer edilen Milli oyuncu, 17 Eylül'deki Antalyaspor maçında sakatlanmıştı.
Cengiz Ünder, 22 Ekim'deki Hatay mücadelesinin son anlarında oyuna girerek sahalara döndü ancak Pendik maçında yine kadroya alınmadı. 26 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor mücadelesi için sıkı bir şekilde çalışıyor. İsmail Kartal'ın, cumartesi günkü zorlu mücadelede Cengiz'e daha fazla süre vermesi bekleniyor.
Zorlu fikstür öncesi özellikle savunmada yaşanan sıkıntılar, İsmail Kartal'ın elini zayıflattı. Ancak tecrübeli hoca çareyi buldu ve 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko.
CENGİZ ÜNDER GÖREVE HAZIR
Sezon başında 15 milyon Euro'ya transfer edilen Milli oyuncu, 17 Eylül'deki Antalyaspor maçında sakatlanmıştı.
Cengiz Ünder, 22 Ekim'deki Hatay mücadelesinin son anlarında oyuna girerek sahalara döndü ancak Pendik maçında yine kadroya alınmadı. 26 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor mücadelesi için sıkı bir şekilde çalışıyor. İsmail Kartal'ın, cumartesi günkü zorlu mücadelede Cengiz'e daha fazla süre vermesi bekleniyor.