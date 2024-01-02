Stopere takviye için oyuncu arayan'ye Alman stoperönerildi. İşte detaylar....Fenerbahçe'de ara transfer döneminde savunmaya takviye için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Özellikle Alexander Djiku'nun, Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyecek olması sebebiyle an itibarıyla yaklaşık 5 maç kaçıracak olması, Kanarya'yı yeni bir stoper almaya yönlendirmişti. Listede Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü ve Stefan Savic yer alıyordu. Alınan bilgiye göre menajerlerin Fenerbahçe'ye, İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United'ın kadrosunda yer alan Thilo Kehrer'i önerdiği bildirildi.27 yaşındaki Alman stoperin sözleşmesi, 2026'da bitiyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon İngiliz temsilcisinin formasını toplamda 12 maçta giydi ve ligde sadece 4 kez ilk 11'de şans buldu. Bu arada İspanya'dan gelen haberlere göre Kanarya'nın, adaylar arasındaki Savic'e menajeri aracılığıyla teklifini sunduğu konuşuluyor. Ocak ayı içerisinde Fener'in, savunma transferini bitirmesi bekleniyor.