Fenerbahçe'de stoper transferi yeni hocayı bekliyor

Tecrübeli bir defans oyuncusu almak için kolları sıvayan yönetim; David Luiz, Jerome Boateng ve Andrea Ranocchia için temaslara başlamıştı.Sarı Lacivertliler, üç stoperle yapılan görüşmeleri de belli bir aşamaya getirdikten sonra beklemeye almayı planlıyor. Yönetim, son kararı yeni gelecek teknik adama bırakacak. Hocanın talebi doğrultusunda tecrübeli savunmacılardan biriyle sözleşme imzalanması bekleniyor.