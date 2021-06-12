Fenerbahçe'de stoper transferi yeni hocayı bekliyor

Fenerbahçe'de yönetim, stoper transferi konusunda son kararı yeni gelecek teknik adama bırakacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de stoper transferi yeni hocayı bekliyor
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12 Haziran 2021 12:19
Tecrübeli bir defans oyuncusu almak için kolları sıvayan yönetim; David Luiz, Jerome Boateng ve Andrea Ranocchia için temaslara başlamıştı.

Sarı Lacivertliler, üç stoperle yapılan görüşmeleri de belli bir aşamaya getirdikten sonra beklemeye almayı planlıyor. Yönetim, son kararı yeni gelecek teknik adama bırakacak. Hocanın talebi doğrultusunda tecrübeli savunmacılardan biriyle sözleşme imzalanması bekleniyor.

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