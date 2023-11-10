Fenerbahçe'de stoper transferi için yerli operasyonu

Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe gündemine yerli isimleri aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de stoper transferi için yerli operasyonu
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10 Kasım 2023 11:48
Son güncelleme 10 Kasım 2023 13:47
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper bölgesi için yerli adaylar belirlendi.

İLK ADAY SERDAR SAATÇI

Serdar Saatçı bir numaralı hedef konumunda. U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki savunmacı, Braga'da bu sezon zaman zaman forma şansı buldu. Fenerbahçe, Portekiz ekibine ya yaz dönemine kadar ya da 1.5 yıllık kiralama teklifi yapabilir.

EMİR ORTAKAYA DÖNEBİLİR

Eğer Braga teklifi kabul etmezse, Sarı-Lacivertliler rotayı kendi oyuncusuna, Emir Ortakaya'ya çevirebilir. Sakaryaspor'da kiralık olan 19 yaşındaki stoper geri çağırılarak, Yeşil Siyahlılar'a altyapıdan başka bir genç kiralanabilir.



 
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