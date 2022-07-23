Fenerbahçe'de stoper krizi yaşanıyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de stoper mevkiinde kriz yaşanıyor.Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'yi satmaya hazırlanan, Lemos ve Caulker'ı da göndermeye çalışan sarı-lacivertlilere Serdar Aziz'den de kötü haber geldi.Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında sakatlanan 31 yaşındaki stoperin, sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.Serdar'ın en az 1.5 ay forma giyemeyeceği öğrenilirken, Attila Szalai ve Tisserand'a da teklifler geldiği, oyuncuların kalıp kalmayacağının netlik kazanmadığı bildirildi.