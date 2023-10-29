Fenerbahçe'de stoper krizi

Ligde 10'da 10 yaparak liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de stoperlerin yaşadığı sakatlıklar can sıktı.
Sezon başında ameliyat olan ve sezonu kapatan Luan Peres'in ardından sırasıyla Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakatlık yaşadı.
SERDAR AZİZ AMELİYAT OLDU
Ameliyat olan Serdar Aziz'in 5-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Alexander Djiku'nun ayağında tespit edilen non-deplase kırık sebebiyle 3 hafta sonra takıma katılması bekleniyor.
PENDİK MAÇINDA İKİ SAKATLIK
Pendikspor maçının başında ayağı zemine takılan ve sekerek oynamaya devam eden Rodrigo Becao ise karşılaşmanın ikinci yarısına çıkmadı. Becao'nun durumu henüz netlik kazanmadı.
Öte yandan yine Pendikspor maçında sakatlık yaşayarak yerini Miguel Crespo'ya bırakan Samet Akaydin'in ise kramp problemi yaşadığı ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı.
Sezon başında ameliyat olan ve sezonu kapatan Luan Peres'in ardından sırasıyla Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakatlık yaşadı.
SERDAR AZİZ AMELİYAT OLDU
Ameliyat olan Serdar Aziz'in 5-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Alexander Djiku'nun ayağında tespit edilen non-deplase kırık sebebiyle 3 hafta sonra takıma katılması bekleniyor.
PENDİK MAÇINDA İKİ SAKATLIK
Pendikspor maçının başında ayağı zemine takılan ve sekerek oynamaya devam eden Rodrigo Becao ise karşılaşmanın ikinci yarısına çıkmadı. Becao'nun durumu henüz netlik kazanmadı.
Öte yandan yine Pendikspor maçında sakatlık yaşayarak yerini Miguel Crespo'ya bırakan Samet Akaydin'in ise kramp problemi yaşadığı ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı.