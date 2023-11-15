Fenerbahçe'de stoper için hedeflenen isim net

Fenerbahçe'de transfer dönemi için planlanan yerli stoper hamlesinde Serdar Saatçı ismi öne çıkıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de stoper için hedeflenen isim net
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2023 10:10
Fenerbahçe'nin golcü transferinin yanı sıra ara transfer dönemindeki ikinci planı, stoper hattına da takviye yapmak.

Samet Akaydın'la yolların ayrılma ihtimalinin bulunması ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle bu bölge de öncelik haline geldi. Ancak yabancı kontenjanı, stopere mutlaka yerli bir oyuncunun alınmasını zorunlu kılıyor.

SERDAR SAATÇI TEK ADAY

Braga'lı Serdar Saatçı, tek aday olarak görünüyor. Ancak Portekiz ekibini, genç savunmacıyı kiralama konusunda ikna etmek kolay olmayacak. Yönetim, cazip şartlar sunarak işi bitirmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin alternatif planı da hazır.

'GERİ ÇAĞIRILABİLİR' MADDESİ

Geri çağırılabilir' maddesi Emir Ortakaya, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği 1. Lig ekibi Göztepe'de harika bir performans sergilemişti. Fenerbahçe, 19 yaşındaki oyuncunun gelişimini sürdürmesi için bu kez de Kocaelispor'a kiralamıştı. Emir, bu sezon 10 maçta görev yaptı, stoper olmasına rağmen 3 gol atıp 1 asistle yıldızlaştı. Sözleşmesinde 'Geri çağırılabilir' maddesi bulunan solak savunmacının ocak ayında dönmesi, güçlü bir seçenek olarak görülüyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery