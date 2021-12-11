Fenerbahçe'de stoper alternatifi Fofana!

Ara transfer dönemi yaklaştıkça Fenerbahçe'de hareketlilik artmaya devam ediyor. Devre arasında Kim Min Jae veya Attila Szalai'den birisini satma ihtimali bulunan Fenerbahçe yönetimi yeni bir stoper için arayış içine girmişti.



Fenerbahçeli kurmayların alternatif bir stoper bulduğu iddia edildi. Bu isim Mamadou Fofana. Rogon menajerlik şirketinin oyuncusu olan Mamadou Fofana'nın yakın takibe alındığı.



Daha önce Alanyaspor forması giyen ve şu anda Fransız ekibi Amiens'de görev yapan Fofana çabukluğu ve fiziksel üstünlüğü ile dikkat çekiyor.



23 yaşında ve 1.86 boyunda olan Fofana, genç yaşına rağmen 24 kez Mali Milli Takım formasını giydi. Fofana'nın milli takımda 1 de golü bulunuyor. Amiens kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro.



Oyuncunun direkt bonservesiyle birlikte alınması ya da satın alma opsiyonuyla kiralanmasının masada olduğu bildirildi. Fofana her iki ayağını da rahatlıkla kullanabilen bir stoper.



Ülkemizde Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Fofana, 2018'de Metz'e, bu yaz transfer döneminde de yine bir başka Fransız ekibi Amiens'e transfer oldu.





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