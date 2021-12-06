Fenerbahçe'de 'sözleşme' operasyonu başladı!

Süper Lig'de 15. haftada Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir yandan da iç transfer çalışmalarına başladı.



Sarı - lacivertliler, dört genç futbolcunun sözleşmesini yenilemek için harekete geçti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'e yeni sözleşme teklif etti ve oyuncularla resmi kontrat yenileme görüşmeleri başladı.



Fenerbahçe'de 21 yaşındaki Berke Özer ve 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek. Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in kontratları ise 30 Haziran 2023'te sonlanacak.



Sarı - lacivertlilerde kaleci Berke Özer, bu sezon 8 resmi maça çıktı. Bu sezon adeta "joker" oyuncu haline gelen Ferdi Kadıoğlu, birçok mevkide çıktığı 21 maçta 2 gol - 2 asist sergiledi.



20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya 14 resmi karşılaşmada 1 gole imza atarken, 16 yaşındaki Arda Güler 4 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.





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