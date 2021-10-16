Fenerbahçe'de Sosa'nın dönüş heyecanı

Fenerbahçe sakatlığı nedeniyle 7 maç kaçıran Jose Sosa, Trabzon deplasmanıyla birlikte sahalara dönüş yapacak olmanın heyecanı içinde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Sosa'nın dönüş heyecanı
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16 Ekim 2021 10:35
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, 29 Ağustos'ta oynanan Altay maçının ardından sakatlanmıştı. Tam 7 karşılaşma kaçıran Sosa, Trabzon deplasmanıyla birlikte sahalara dönüş yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Vitor Pereira, öğrencisinin Milli aradaki antrenman performansından son derece memnun kaldı. Bu bölgede Gustavo'nun yanında oynayacak oyuncu konusunda Sosa, Mert Hakan, Zajc, Crespo ve Meyer arasında kıyasıya bir rekabet var.

Ancak Jose Sosa, eski takımına karşı formayı kapma konusunda bir adım önde. 

 

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