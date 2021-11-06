Fenerbahçe'de Sosa mı, Gustavo mu?

Fenerbahçe'nin Antwerp maçlarında iki orta sahanın farkı istatistiklerde kendini gösterdi.Luiz Gustavo ilk maçta etkisiz bir oyun sergilerken Jose Sosa rövanşta liderliği ve pozitif etkisiyle ön plana çıktı. Arjantinli, bir anlamda Brezilyalı oyuncunun etkisini aleni bir şekilde gösterdi.Sahada basmadık yer bırakmayan hem ofansif hem de defansif yönünü gösteren Sosa futboluyla alkış aldı.