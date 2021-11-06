Fenerbahçe'de Sosa mı, Gustavo mu?

Fenerbahçe'de Antwerp maçında sahada basmadık yer bırakmayan hem ofansif hem de defansif yönünü gösteren Sosa futboluyla alkış aldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Sosa mı, Gustavo mu?
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06 Kasım 2021 10:52
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Antwerp maçlarında iki orta sahanın farkı istatistiklerde kendini gösterdi.

Luiz Gustavo ilk maçta etkisiz bir oyun sergilerken Jose Sosa rövanşta liderliği ve pozitif etkisiyle ön plana çıktı. Arjantinli, bir anlamda Brezilyalı oyuncunun etkisini aleni bir şekilde gösterdi.

Sahada basmadık yer bırakmayan hem ofansif hem de defansif yönünü gösteren Sosa futboluyla alkış aldı. 

 

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