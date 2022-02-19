Fenerbahçe'de Sosa kulübeye, Crespo ilk 11'e

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Slavia Prag maçındaki performansıyla tepkilerin odağı haline geldi.



Bu sezonki en kötü futbolunu oynayan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hatayspor mücadelesiyle birlikte 11'deki yerini kaybedecek.



Giresun karşısında cezası, Slavia önünde ise UEFA listesinde adı olmadığı için görev yapamayan Miguel Crespo ise formasına kavuşacak.



İsmail Kartal, orta sahanın en formda ismi olan Portekizli futbolcuyu Hatayspor karşısında yeniden ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.





İLGİLİ VİDEO