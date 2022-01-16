Fenerbahçe'de Sosa'dan ilk frikik golü

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde bir maç oynayan daha sonra yedek oturan Jose Sosa, Portekizli hocanın ayrılmasından sonra ilk 11'in en önemli isimlerinden biri olmuştu. Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Sosa, 72. dakikada serbest vuruştan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren golü attı.



Bu sezon Süper Lig 'de ilk kez fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, Kanarya'da toplamda 5. gol sevincini yaşadı. Fener'de serbest vuruştan ilk kez ağları sallayan Sosa, bundan önceki duran toptan son golünü 11 Mart 2020'de Trabzonspor formasıyla Yeni Malatya'ya atmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu golden 8 dakika sonra ise yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.



