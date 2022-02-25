Fenerbahçe'de Sosa, bekleneni veremedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçında Jose Sosa'ya bir kez daha şans verdi. Ancak 36 yaşındaki oyuncu, yine bekleneni veremedi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Sosa, bekleneni veremedi
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25 Şubat 2022 10:43
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Jose Sosa, Slavia Prag ile oynanan ilk maçta 90 dakika sahada kaldı. Arjantinli futbolcu, söz konusu mücadelede adeta tel tel dökülmüştü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dünkü maçta Sosa'ya bir kez daha şans verdi. Ancak 36 yaşındaki oyuncu, yine bekleneni veremedi. Hâl böyle olunca Sosa, 57'de oyundan alınırken, yerine ise Ozan Tufan dahil oldu. 

 

 

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