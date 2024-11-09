Fenerbahçe'de sorunların temel kaynağı; iletişim

Avrupa'da Manchester United beraberliği, ligde ise Bodrumspor ve Trabzonspor galibiyetleriyle ayağa kalkan Fenerbahçe, önceki gün AZ Alkmaar deplasmanında kendi kimliğinden çok uzak bir performans ortaya koyarken, 3-1'lik mağlubiyetle de ağır bir darbe yedi.
Hollanda deplasmanında sarı-lacivertli takımın en büyük probleminin ise saha içindeki iletişimsizlik olduğu göze çarptı. Ne ilk 11'de maça başlayanlar ne de daha sonra oyuna giren isimlerin hiçbiri takım kimliğini ortaya koyamadı. Böylece yaş ortalaması 23 olan Alkmaar gibi genç bir takım karşısında farklı mağlubiyet geldi.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da kart cezası nedeniyle tribünde oluşunun da bu iletişim sorununu ikiye katladığı yorumları yapıldı.
İletişimin yanında sarı-lacivertli takımın başka bir sorunu ise sol bek. Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'ye gidişinin ardından bu bölge Jayden Oosterwolde'ye emanet edilirken, sarı-lacivertli futbolcunun uzun süreli sakatlığı Jose Mourinho'nun elini kolunu bağladı.
Ligde Kostic ile bu sorunu çözen Portekizli çalıştırıcı, hem tecrübeli futbolcunun hem de Levent Mercan'ın Avrupa listesine yazılmaması nedeniyle sol bekteki krize çözüm bulamadı. Mourinho'nun tekrar takım kimliği kazanılması için bir dizi önlemler alacağı ve bunun üzerinde çalışacağı öğrenildi.
Hollanda deplasmanında sarı-lacivertli takımın en büyük probleminin ise saha içindeki iletişimsizlik olduğu göze çarptı. Ne ilk 11'de maça başlayanlar ne de daha sonra oyuna giren isimlerin hiçbiri takım kimliğini ortaya koyamadı. Böylece yaş ortalaması 23 olan Alkmaar gibi genç bir takım karşısında farklı mağlubiyet geldi.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da kart cezası nedeniyle tribünde oluşunun da bu iletişim sorununu ikiye katladığı yorumları yapıldı.
İletişimin yanında sarı-lacivertli takımın başka bir sorunu ise sol bek. Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'ye gidişinin ardından bu bölge Jayden Oosterwolde'ye emanet edilirken, sarı-lacivertli futbolcunun uzun süreli sakatlığı Jose Mourinho'nun elini kolunu bağladı.
Ligde Kostic ile bu sorunu çözen Portekizli çalıştırıcı, hem tecrübeli futbolcunun hem de Levent Mercan'ın Avrupa listesine yazılmaması nedeniyle sol bekteki krize çözüm bulamadı. Mourinho'nun tekrar takım kimliği kazanılması için bir dizi önlemler alacağı ve bunun üzerinde çalışacağı öğrenildi.