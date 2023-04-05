Fenerbahçe'de sorunlar rafa kaldırıldı

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş karşısında rakip 10 kişi olmasına rağmen alınan 4-2'lik hezimet sonrası soyunma odasına inerek sert bir konuşma yapan Başkan Ali Koç'a, teknik direktör Jorge Jesus müdahale ederek, "Ne söyleyecekseniz, oyuncularıma değil bana söyleyin" demişti. Yaşanan bu yüksek gerilimin ardından dün, Koç ve Portekizli teknik adam bir araya geldi. Yarın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşılaşması öncesi buzları eritmek isteyen başkan, Jesus ile sohbet ederek takımla ilgili son bilgileri aldı.Uzun zamandır antrenmanda bulunmayan Koç, Samandıra'ya giderek Kayseri maçının hazırlıklarını saha kenarından takip etti. İşte bu anlar kulübün resmi sitesinden fotoğraflarla kamuoyuna aktarıldı. Özellikle bir kare dikkat çekiciydi. Başkan Koç, Jesus'un elini tutarak, "Aramızda hiçbir sorun yok, her şey yolunda" mesajını verdi. Şimdilik Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesi arayı düzelten ve sorunları rafa kaldıran ikili, baş başa 3 saat görüştü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada da, Başkan'ın hem takıma hem de teknik ekibe desteklerini ilettiği bildirildi.