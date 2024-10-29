Fenerbahçe'de sorun öldürücülük!

Fenerbahçe, bu sezon maçları kopartma konusunda sıkıntı yaşıyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, bu sorunu kısa sürede çözmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sorun öldürücülük!
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29 Ekim 2024 12:51
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bitiricilik konusunda çözüm arıyor.

Bodrum FK maçından sonra maçları öldürme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Portekizli teknik direktör, kısa sürede bu sorunu aşmayı planlıyor.

Mourinho, Bodrum FK maçının ardından, "Maçları öldürme içgüdüsünün eksik olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda maçı bitirebildik ama bitiremedik." demişti.

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