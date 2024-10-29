Fenerbahçe'de sorun öldürücülük!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bitiricilik konusunda çözüm arıyor.
Bodrum FK maçından sonra maçları öldürme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Portekizli teknik direktör, kısa sürede bu sorunu aşmayı planlıyor.
Mourinho, Bodrum FK maçının ardından, "Maçları öldürme içgüdüsünün eksik olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda maçı bitirebildik ama bitiremedik." demişti.
Bodrum FK maçından sonra maçları öldürme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Portekizli teknik direktör, kısa sürede bu sorunu aşmayı planlıyor.
Mourinho, Bodrum FK maçının ardından, "Maçları öldürme içgüdüsünün eksik olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda maçı bitirebildik ama bitiremedik." demişti.