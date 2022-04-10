Fenerbahçe'de son karar Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'de derbi öncesi sakat ve cezalı oyuncu yok. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro olarak eli rahat.Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'de derbi 11'i de belli oldu. Tek kararsızlık sol bekteydi. İsmail Kartal bu bölgede Ferdi Kadıoğlu'nu kullanma kararı aldı. Uzun süren sakatlığını atlatan ve geçen hafta Kayseri maçının son 15 dakikasında görev alan 22 yaşındaki oyuncu, idmanlardaki performansıyla hocasını ikna etti. Dörtlü savunma, Bright, Serdar Aziz, Kim ve Ferdi'den oluşacak. Orta alandaki üçlü, Crespo, Mert ve Zajc... Hücumun sağında İrfan, solunda Rossi, en uçta ise Serdar Dursun bulunuyor. G.Saray'ın Barcelona ile deplasmanda oynadığı maçın taktiği ile mücadele etmesini bekleyen Kartal, Kayseri karşılaşmasına bir asist bir golle damga vuran İrfan Can Kahveci'den çok şey bekliyor.Fenerbahçe'nin 7 maçlık serisinde Altay Bayındır önemli rol oynadı. Bu karşılaşmalarda genç eldiven sadece 6 gol yedi. Milli kaleci, son 4 mücadelede kalesine gelen 21 şutun 18'inde gole izin vermeyip, yüzde 85'lik kurtarış oranı yakaladı.İsmail Kartal 7 yıl aradan sonra derbi maça çıkacak. 2014-15 sezonunda F.Bahçe ile G.Saray'a karşı bir galibiyet, bir mağlubiyet almış, Beşiktaş'ı ise iki maçta da yenmişti. Kartal, 2014 ağustosta ise Galatasaray'la oynadığı Süper Kupa mücadelesini penaltılarla 3-2 kazanmıştı.