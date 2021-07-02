Fenerbahçe'de son karar Fabio Martins

Uzun bir süredir sol açık mevkisi için oyuncu arayışında olan Fenerbahçe, Fabio Martins'te karar kaldı.



Sarı-Lacivertli kurmaylar sezonu Al-Shabab Riyad takımında geçiren ve bonservisi Braga takımında olan Martin için Portekiz kulübü ile büyük oranda anlaşma sağladı.



Fenerbahçe'nin, Fabio Martins'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı öğrenilirken çok küçük prüzlerin kaldığı ifade edildi. 27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Martins sol kanat dışında sağ kanatta da gorma giyebiliyor.



Sağ ayağını kullanan Martins'in güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında bulunuyor. Aslen Brezilyalı olan Fabio Martins, birçok kez Portekiz Milli Takımı'nın alt kategorilerinde forma giyse de henüz A Milli olamadı.



Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Fabio Martins'in millitakıma çağrılma ihtimali bulunuyor.



