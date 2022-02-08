Fenerbahçe'de son gün ayrılığı; Sinan Gümüş!

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Sinan Gümüş, transferin son gününde Antalyaspor'a gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de son gün ayrılığı; Sinan Gümüş!
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08 Şubat 2022 19:44
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Sinan Gümüş'ün transferi için anlaşmaya vardı

Sarı lacivertli kulüp, Sinan Gümüş'ün sözleşmesinin fesh edildiğini TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, Sinan Gümüş için Antalyaspor'dan transfer bedeli almayacak ancak 28 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alacak.

Sinan Gümüş ise eski takımı Antalyaspor'a 2.5 yıllık imza attı.





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