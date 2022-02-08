Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Sinan Gümüş'ün transferi için anlaşmaya vardıSarı lacivertli kulüp, Sinan Gümüş'ün sözleşmesinin fesh edildiğini TFF'ye bildirdi.Fenerbahçe, Sinan Gümüş için Antalyaspor'dan transfer bedeli almayacak ancak 28 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alacak.Sinan Gümüş ise eski takımı Antalyaspor'a 2.5 yıllık imza attı.