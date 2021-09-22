Fenerbahçe'de solun ilacı Novak!

Sakatlığını atlatan ve artık hazır durumda olan Filip Novak forma için ön plana çıkıyor. Tecrübeli sol bek, takımın özellikle savunmada aksaması nedeniyle formaya yakın duruyor.Trabzonspor'da oynadığı dönemde skorer özelliğiyle öne çıkan, duran toplarda ileri çıkabilen, pas oyununa katılabilen, defansif yönü kuvvetli olan ve hava toplarında rakiplerine üstünlük sağlayabilen Novak'ın savunma beki olarak sol tarafta denenmesi bekleniyor.Öte yandan Vitor Pereira'nın hazırlıkları çerçevesinde başka alternatifler de öne çıkıyor. İşte o isimler:Futbol zekası ve tekniğiyle öne çıkıyor.Bursaspor'da sol kanat oynayan genç yıldız bu bölgeye yabancı değil.Fiziki gücü, çalım ve dripling özelliğiyle dikkat çekiyor.Genç yıldız Vitor Pereira'nın sol kanat alternatiflerinden.Kasımpaşa'dan gelen 19 yaşındaki futbolcu sol bek ve sol kanat oynuyor.Sol kanatta yaşanan eksiklik için devre arasında transfer hamlesi gelebilir. Hem maçların gidişatına göre hem de Pereira'nın raporu doğrultusunda sol kanat için çalışmalar yürütülecek. Ocak ayında transfer için öncelik sol kanatta olacak.