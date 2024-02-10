Fenerbahçe'de sol kanat alarmı: Sadece Tadic kaldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Joshua King'in sakatlığı ve Ryan Kent'in performans düşüklüğü nedeniyle sol kanatta Dusan Tadic tek isim olarak kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sol kanat alarmı: Sadece Tadic kaldı!
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10 Şubat 2024 14:44
Fenerbahçe'nin sol kanadı kırmızı alarm veriyor...

Gaziantep FK deplasmanında darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan Joshua King, önlem amaçlı kenara alındı.

Norveçli futbolcunun sakatlığı ile ilgili bugün kontrollerin yapılacağı ve durumunun tespit edileceği öğrenildi.

Ryan Kent'in de performansının beklentilerin uzağında olması nedeniyle sol kanatta Dusan Tadic tek isim olarak kaldı. 

 
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