Fenerbahçe'de sol kanada 2 aday

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus'un ilk olarak sol kanat istediği öğrenilirken, yönetim ise sezon sonunu beklemeden düğmeye bastı.



Taraftarlar ise yönetimin bu erken davranışından memnun kalırken gündeme gelen ilk isimler Ryan Kent ve Mavididi oldu. Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'in sezon sonu kontratının bitecek olması Fenerbahçe'yi harekete geçirdi.



ARSENAL'DE YETİŞTİ



26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Rangers'tan yıllık 1 milyon Sterlin kazanırken hızı ve tekniği, Jesus'un da radarına takılmasına neden oldu. Gündemdeki bir diğer isim de Stephy Mavididi... Montpellier'de forma giyen İngiliz oyuncu, Arsenal altyapısından yetişti. 24 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2024'te bitecek.







