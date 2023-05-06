Fenerbahçe'de sol kanada 2 aday

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sol kanat transfer için Ryan Kent ve Stephy Mavididi'yi gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'de sol kanada 2 aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2023 13:12
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus'un ilk olarak sol kanat istediği öğrenilirken, yönetim ise sezon sonunu beklemeden düğmeye bastı.

Taraftarlar ise yönetimin bu erken davranışından memnun kalırken gündeme gelen ilk isimler Ryan Kent ve Mavididi oldu. Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'in sezon sonu kontratının bitecek olması Fenerbahçe'yi harekete geçirdi.

ARSENAL'DE YETİŞTİ

26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Rangers'tan yıllık 1 milyon Sterlin kazanırken hızı ve tekniği, Jesus'un da radarına takılmasına neden oldu. Gündemdeki bir diğer isim de Stephy Mavididi... Montpellier'de forma giyen İngiliz oyuncu, Arsenal altyapısından yetişti. 24 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2024'te bitecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery