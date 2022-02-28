Fenerbahçe'de sol bekte sıkıntı büyük

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Novak'ın tedavisi halen sürerken, Slavia Prag karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nun da sakatlanması İsmail Kartal'ın planlarını da altüst etti. Tecrübeli teknik adam sol bekte Hatayspor müsabakasında görev verdiği Çağtay Kurukalıp konusunda kararsız olduğu bildirildi.



Bu bölgede Szalai'nin oynayabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor. . Son haftaların formda ismi Arda Güler ise Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi 11'de sahaya çıkacak. 17 yaşına giren Arda, yedek başladığı Slavia Prag maçına sonradan girip, klasını konuşturmuştu.





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