Fenerbahçe'de sol beke yeni aday: Charalampos Lykogiannis!

Fenerbahçe; sol bek transferi için rotayı İtalya'ya kırdı, Charalampos Lykogiannis için temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de sol beke yeni aday: Charalampos Lykogiannis!
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01 Şubat 2022 23:16
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

İtalyan basınının haberine göre; sarı - lacivertliler, Yunan sol bek oyuncusu Charalampos Lykogiannis için harekete geçti.

Fenerbahçe, 1.90 boyundaki sol bek için Cagliari ile görüşmelere başladı.

Bu sezon Cagliari formasıyla 22 resmi maça çıkan Lykogiannis, gol ya da asist katkısı üretemedi.

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