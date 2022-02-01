Fenerbahçe'de sol beke yeni aday: Charalampos Lykogiannis!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.



İtalyan basınının haberine göre; sarı - lacivertliler, Yunan sol bek oyuncusu Charalampos Lykogiannis için harekete geçti.



Fenerbahçe, 1.90 boyundaki sol bek için Cagliari ile görüşmelere başladı.



Bu sezon Cagliari formasıyla 22 resmi maça çıkan Lykogiannis, gol ya da asist katkısı üretemedi.





İLGİLİ VİDEO