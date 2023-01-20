Fenerbahçe'de sol beke Olaza

Stopere Samet Akaydin takviyesi yapan Fenerbahçe, transferde gözünü sol beke çevirdi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bu bölge için arayışlarını doğrularken, İspanya'dan yeni bir iddia geldi.



İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Real Valladolid forması giyen Lucas Olaza ile ilgilendiği belirtildi.



İLK PLAN KİRALAMA



Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki futbolcu için İspanyol ekibine henüz bir teklif sunmadığı aktarıldı. Ancak Fenerbahçe'nin, Uruguaylı futbolcu için transfer planının ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamak olduğu kaydedildi. Jorge Jesus'un takımının ayrıca, Olaza için sözleşmeye zorunlu olmayan bir satın alma maddesi de eklemeyi planladığı ifade edildi.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Lucas Olaza'nın, Real Valladolid ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Uruguaylı futbolcu, sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev alabiliyor.



Olaza, bu sezon Real Valladolid'de 9 maçta sahaya çıktı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ